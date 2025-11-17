العالم اليوم - مصرع عشرات المعتمرين بحادث حافلة في السعودية وبيان من المرور

انتم الان تتابعون خبر مصرع عشرات المعتمرين بحادث حافلة في السعودية وبيان من المرور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 نوفمبر 2025 05:24 مساءً - أعلن "المرور السعودي" في منطقة المدينة المنورة أنه باشر، الاثنين، حادثاً مرورياً نتج عن اصطدام شاحنة وقود بحافلة ركاب، فيما أعلنت الهند أن الحادث أدى إلى مصرع 45 معتمرا من الجسية الهندية.

وأوضح "مرور المدينة" في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" أنه تم التعامل مع الحادث في حينه من قِبل الجهات المختصة، وأن الإجراءات النظامية جارٍ استكمالها.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الهندية أن حافلة كانت تقل معتمرين هنوداً تعرّضت لحادث ليلاً بالقرب من المدينة المنورة، ما أسفر عن مقتل 45 من الركاب.

وقال في. سي. ساجانار، المفوض العام لشرطة حيدر آباد—التي يتحدر منها غالبية الضحايا—إن "حادث الحافلة المأساوي الذي تعرض له معتمرون هنود في السعودية مؤلم للغاية"، مشيراً إلى أنه "وفقاً للمعلومات الأولية، كان 46 شخصاً على متن الحافلة، وللأسف نجا شخص واحد فقط".

ونعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الضحايا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن السفارة الهندية تنسّق ميدانياً مع المسؤولين السعوديين.

وكتب مودي على "إكس": "أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة وطال مواطنين هنوداً. أتقدم بخالص التعازي للعائلات التي فقدت أحباءها"، مضيفاً: "أدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين. سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة تقدمان كل مساعدة ممكنة".