أصغر مخرجة على السجادة... ابنة سامح عبد العزيز تفاجئ الوسط الفني بفيلم وجع الفراق في مهرجان القاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - في لفتة إنسانية مؤثرة، تشارك جميلة سامح عبد العزيز، ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، بفيلم قصير يحمل عنوان "وجع الفراق" ليكون بمثابة تأبين لوالدها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

موعد عرض الفيلم

ومن المقرر عرض الفيلم غدًا الثلاثاء 18 نوفمبر في تمام الواحدة ظهرًا على المسرح المكشوف، مع إتاحة الحضور للجمهور مجانًا، يعقب العرض ندوة خاصة مع جميلة للحديث عن التجربة.

تفاصيل ما ورا الكواليس

وكشف المخرج وائل فرج خال جميلة عن قصة ميلاد هذا العمل الفريد، موضحًا أنه بعد مرور يوم واحد فقط على وفاة المخرج سامح عبد العزيز، تلقى من ابنة الراحل، صاحبة الـ14 عامًا، سيناريو يتضمن أربعة مشاهد صامتة قالت له عنه: "ده إحساسي في اللحظة دي".

وأضاف أنه تأثر بشدة بما كتبته، وحرص على توضيح بعض أساسيات السينما لها، قبل أن يفاجأ بعودتها إليه بعد فترة قصيرة وقد طوّرت السيناريو وحوّلته إلى عرض تقديمي كامل لفيلم قصير يحمل وجعها الحقيقي.

وأشار وائل فرج إلى أن الفيلم استغرق أربعة أشهر من العمل المتواصل من جانب جميلة، حتى أصبح جاهزًا للعرض في المهرجان كتجربة استثنائية تحمل مشاعر الفقد والشغف بالسينما.

ووجّه الشكر إلى كل من دعم هذه التجربة دون مقابل، وإلى إدارة المهرجان على احتضان فيلم يحمل هذا البُعد الإنساني.

المخرج سامح عبد العزيز

يُذكر أن المخرج سامح عبد العزيز رحل عن عالمنا قبل أشهر قليلة، تاركًا خلفه مسيرة فنية كبيرة تضم أعمالًا سينمائية بارزة مثل الفرح، كبارية، ساعة ونص، ليلة العيد، بالإضافة إلى مسلسلات ناجحة أبرزها رمضان كريم وبين السرايات، ليأتي هذا الفيلم الصغير من ابنته كأبلغ رسالة حب ووداع.