نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يعلن رسميًا: السعودية حليف رئيسي من خارج حلف الناتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة رفعت من مستوى التعاون العسكري مع المملكة العربية السعودية، بعد تصنيفها رسميًا كـ حليف رئيسي من خارج حلف الناتو؛ جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض اليوم الأربعاء.

أوضح ترامب: “يسعدني أن أعلن أننا نرفع مستوى تعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى من خلال تصنيف المملكة العربية السعودية رسميًا حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الناتو”.

اتفاقية دفاع استراتيجيّ تاريخية

في نفس المناسبة، تم توقيع اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك بين ترامب وولي العهد السعودي، وهي اتفاقية تاريخية تقول إدارة البيت الأبيض إنها تعزز الشراكة الدفاعية التي تستمر لأكثر من 80 عامًا، وتعمل على تعزيز الردع في الشرق الأوسط.

من جهته، قال ولي العهد محمد بن سلمان إن العلاقة مع الولايات المتحدة حيوية لأمن السعودية، وأن زيارة البيت الأبيض تعكس "فصلًا جديدًا" من الشراكة بين البلدين.

أما ترامب، فأشار إلى أن طائرات مقاتلات F-35 التي ستُقدّم للسعودية ستكون من نفس النوعية التي تستخدمها إسرائيل، مؤكدًا أن العلاقة بين واشنطن والرياض في أفضل حالاتها، وأن السعودية "حليف حقيقي" للولايات المتحدة.

زيارة مهيبة وتعزيز رمزي للعلاقة

استقبل ترامب بن سلمان في البيت الأبيض بحفاوة كبيرة، بعد غياب 7 سنوات عن زيارات كهذه. تم رفع أعلام البلدين في جميع أرجاء البيت الأبيض، كما شهدت سماء واشنطن استعراضًا جويًا لتأكيد حجم العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.