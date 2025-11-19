نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم المحلية لمتابعة مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي وذلك لمتابعة نجومهم المفضلين سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

تمكن سيراميكا كليوباترا من خطف صدارة جدول الليجا برصيد 26 نقطة وجاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 22 نقطة وجاء بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

نجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 58 نقطة بينما جاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة في حين احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون سبورت المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري:

السبت 22 نوفمبر 2025

- فاركو وسيراميكا كيلوباترا الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- طلائع الجيش وإنبي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- مودرن سبورت والبنك الأهلي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

الأحد 23 نوفمبر 2025

- الاتحاد والجونة الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- بتروجيت وحرس الحدود الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- كهرباء الإسماعيلية وزد إف سي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

- بيراميدز والمقاولون العرب الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- الأهلي والإسماعيلي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

الأربعاء 26 نوفمبر 2025

- الزمالك وسموحة الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- المصري ووادي دجلة الساعة 8 مساء بتوقيت مصر



