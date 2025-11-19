نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم المحلية مباراة المقاولون العرب وبيراميدز وذلك ضمن منافسات الدوري المصري في الموسم الحالي.

موعد مباراة المقاولون العرب وبيراميدز في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة المقاولون العرب وبيراميدز يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات أون سبورت المصرية سواء بنقل مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.

تعادل المقاولون العرب مع سموحة بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما فاز بيراميدز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر في جدول الدوري المصري برصيد 10 نقطة وجاء بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

موقف المقاولون العرب وبيراميدز في الدوري المصري

صعد المقاولون العرب إلى الدوري المصري الممتاز بعد احتلاله في الموسم الماضي أحد المراكز المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز.

في حين احتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة حصدها من 25 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 3 مباراة.