نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 ألف مشجع في المدرجات.. الأهلي وشبيبة القبائل في مواجهة مرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم" أن القرار أصبح نهائيًا، وتم إخطار الأهلي بالسعة الجماهيرية المسموح بها للقاء الافتتاحي في استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي المواجهة بطموح بداية قوية تمنحه دفعة في مجموعة تعد من أصعب مجموعات البطولة، خاصة بعد تأهله لهذا الدور على حساب إيجل نوار البوروندي.

على الجانب الآخر، يسعى شبيبة القبائل للعودة من القاهرة بنتيجة إيجابية تمنحه ثقة في انطلاقة مرحلة المجموعات، رغم اعتراف مدربه بصعوبة مواجهة الأهلي على ملعبه ووسط جماهيره.

وتقام المباراة يوم السبت 22 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، و7 مساء بتوقيت السعودية.

