نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات البريميرليج من أجل متابعة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

يحتل آرسنال المركز الأول في جدول البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 26 نقطة بينما جاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة وجاء تشيلسي في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

نجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 84 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثانية عشر من البريميرليج...

السبت 22 نوفمبر 2025

- بيرنلي وتشيلسي الساعة 2 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- بورنموث وويستهام يونايتد الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- برايتون وبرينتفورد الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- فولهام وسندرلاند الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- ليفربول ونوتنجهام فورست الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- وولفرهامبتون وكريستال بالاس الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

الأحد 23 نوفمبر 2025

- ليدز يونايتد وأستون فيلا الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- آرسنال وتوتنهام الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر

الإثنين 24 نوفمبر 2025

- مانشستر يونايتد وإيفرتون الساعة 10 مساء بتوقيت مصر