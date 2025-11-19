الرئيس السيسى يشكر بوتين على مشاركته فى فعالية الضبعة النووية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 01:29 مساءً -

أعرب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص تقديره وسعادته بالمشاركة الطيبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعالية وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية.

وخلال مراسم وضع هيكل الاحتواء للوحدة الأولى بمفاعل محطة الضبعة النووية، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شكره للرئيس بوتين على اهتمامه ومتابعته المستمرة لمراحل المشروع الحيوي للطاقة النووية في مصر.

أهمية التعاون المصري الروسي

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشاركة الرئيس الروسي في المراسم تعكس عمق التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، وتؤكد التزام الطرفين بأعلى معايير السلامة والجودة خلال تنفيذ المشروع.