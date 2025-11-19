بوتين يهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده خلال مراسم وضع هيكل الاحتواء بمفاعل الضبعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 01:29 مساءً - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، مؤكداً تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قيادة مصر وتعزيز مصالحها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

العلاقات المصرية الروسية

أوضح الرئيس الروسي، خلال مراسم وضع هيكل الاحتواء للوحدة الأولى بمفاعل محطة الضبعة النووية، أن العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر وروسيا، تؤكد الحرص على استمرار التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من بادر بمشروع محطة الضبعة النووية، مؤكداً أن الوحدة الأولى ستسهم في زيادة قدرها 35 ألف كيلو وات من الطاقة الكهربائية.

وأضاف بوتين، أن هذا المشروع يمثل ثمرة التعاون المصري الروسي، معرباً عن امتنانه العميق لكل من شارك في إنجازه.

أهمية المشروع للطاقة في مصر

أوضح الرئيس الروسي أن محطة الضبعة النووية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في مصر، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة الدولية.