العالم اليوم - "ناسا" تعرض صورة مذنب يمر في نظامنا الشمسي مرة واحدة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 06:28 صباحاً - كشفت وكالة "ناسا"، الأربعاء، عن صور مقربة للمذنب المتنقل عبر النجوم الذي يقوم بجولة سريعة ولمرة واحدة في النظام الشمسي.

ويعد المذنب، الذي تم اكتشافه خلال الصيف، ويُعرف باسم باسم "3 آي/ أطلس" ثالث جسم مؤكد فقط يزور منطقتنا من الكون قادما من نجم آخر.

وقد اندفع المذنب مسرعا مارا بجانب المريخ الشهر الماضي دون أن يشكل أي خطر.

وركزت عدة مركبات فضائية تابعة لناسا، موجودة عند الكوكب الأحمر وبالقرب منه، كاميراتها على المذنب والتقطت له صورا مقربة بينما كان يمر على بُعد 18 مليون ميل (29 مليون كيلومتر) فقط.

كما رصد القمران الصناعيان التابعان لوكالة الفضاء الأوروبية اللذان يدوران حول المريخ أيضا المذنب أثناء مروره.

ويقوم الفلكيون بتوجيه أجهزة التلسكوب الأرضية نحو المذنب القادم، الذي يبعد حاليا نحو 190 مليون ميل (307 ملايين كيلومتر) عن الأرض.

ومن خلال كاميرا مشروع التلسكوب الافتراضي، تمكن جيانلوكا ماسي الذي يعمل في المشروع من التقاط صور مقربة للمذنب الأربعاء من إيطاليا.

وستكون أقرب مسافة سيمر بها المذنب عبر الأرض 167 مليون ميل (269 مليون كيلومتر) في منتصف ديسمبر.

وبعد ذلك، سيتجه المذنب بسرعة عائدا إلى الفضاء بين النجوم، ولن يعود أبدا.