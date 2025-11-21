نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يدرس تعديل آلية التصويت في جوائزه بعد عتاب ممدوح عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء تعديلات جوهرية في آلية التصويت الخاصة باختيارات جوائز الأفضل في القارة، وذلك عقب العتاب الذي وجهه المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، على هامش الحفل مع باتريس موتسيبي رئيس كاف وأعضاء اللجنة التنفيذية، وكان عيد قد أشار خلال كلمته في حفل توزيع الجوائز، إلى توجيه الشكر العميق لكل من المدير الفني كرونوسلاف يورشيتش والحارس الدولي أحمد الشناوي على الجهد الكبير الواضح للجميع في تحقيق إنجازات النادي السماوي هذا العام.

وكشفت مصادر داخل كاف أن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد، أبدى إعجابه الشديد بكلمة رئيس بيراميدز خلال الحفل، مشيرا لإعجابه بإلقاء كلمته باللغة الإنجليزية أمام الحضور وحسن اختيار كلماته، معتبرًا إياه صورة مشرفة للشباب في مصر وإفريقيا.

وخلال حديث جانبي جمع الطرفين على هامش الحفل، أوضح موتسيبي أنه استوعب رسالة العتاب التي وجهها ممدوح عيد، وأوضح رئيس كاف في حديثه، أن الأندية قد تتعرض للظلم في عملية التصويت، نظرًا لاعتماد النظام الحالي على أصوات قادة ومدربي المنتخبات فقط، وهو ما قد لا يعكس الجهد الفعلي للأندية ومدربيها ولاعبيها في البطولات القارية.

وأشار مسئولو كاف لرئيس بيراميدز إلى أنه سيتم دراسة وضع صيغة جديدة للتصويت تضمن عدالة أكبر وتوازنًا في اختيار الأفضل، على أن يتم اعتماد الآلية المحدّثة قبل حفل العام المقبل، بما يضمن تمثيلًا أكثر إنصافًا للمدربين ولاعبي الأندية الإفريقية.

ويأتي هذا التوجه بعد موسم استثنائي لبيراميدز، قدّم خلاله الفريق حضورًا قويًا قاريًا ومحليًا، ما جعل غياب تتويج يورشيتش والشناوي محط انتقادات وجدل واسع داخل الأوساط الكروية في إفريقيا والعالم.