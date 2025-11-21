نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، طاقم التحكيم الجيبوتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي، المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من، ليبان عبد الرازق أحمد، ورشيد وايس بوراله مساعدين ومحمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.

وتواجد باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال طاقم التحكيم بمطار القاهرة الدولي.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

