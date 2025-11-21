نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بوتين: الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا قد تشكل أساسًا لحل نهائي للصراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بوتين: الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا قد تشكل أساسًا لحل نهائي للصراع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن موسكو تسلمت مقترحات الولايات المتحدة للسلام في أوكرانيا، مضيفًا في تصريحات تلفزيونية أن هذه الخطة يمكن أن تكون “أساسًا لتسوية سلمية نهائية” للنزاع.

وأوضح بوتين أن نص الخطة لم يُناقش مع الجانب الروسي بشكل مفصل بعد، مؤكدًا أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات حول تفاصيلها.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أوكرانيا تعارض المقترح حاليًا، وأن قبول مثل هذا الاتفاق يتطلب دراسة متأنية وشاملة لكل بنوده.

ومن جهته، وصف الكرملين أن هذه المبادرة الأمريكية يمكن أن تمثل نقطة انطلاق مهمة لحوار سياسي، غير أن التحديات ما زالت كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالأمن وضمانات ما بعد الصراع.

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع تسريب خطة مكونة من 28 بندًا، تتضمن مقترحات لتقاسم الأراضي، وضمانات أمنية من الغرب، وتقييد قدرات الجيش الأوكراني، حسب ما نشرته وسائل إعلام غربية.

بدوره، حمّل المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أوكرانيا مسؤولية التأخير، مؤكدًا أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن إشعارًا رسميًا بقبول كييف دخول محادثات بموجب الخطة الأمريكية.