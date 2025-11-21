نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وسوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، تجاه الشعب الفلسطيني، ولا سيما أبناء غزة، وتجاه سوريا وسلامة أراضيها، مواصلة نهجها الهمجي الخطر في التعدي على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض جهود السلام.

ونوهت الرابطة في بيان، اليوم الجمعة، بالإدانة الدولية لانتهاكات الجيش الإسرائيلي للسيادة السورية، وتهديد أمنها واستقرارها، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ورحبت بالتوافق الدولي المهم والواسع بشأن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعدد من القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتصدي لممارسات الاحتلال الخارجة عن القانون، بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان، والمستوطنات.

وشدد أمين الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على أن هذا التوافق الدولي يعبر بجلاء عن رفض وإدانة قاطعة، وبأغلبية ساحقة، لهذه الانتهاكات الجسيمة من الحكومة الإسرائيلية من دون رادع، مما يحتم ضرورة إنفاذ الإرادة الدولية، وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها "إعلان نيويورك" للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين الذي قادت جهوده الدولية السعودية بالاشتراك مع فرنسا، بصفته السبيل الوحيد لإرساء السلام الدائم الشامل والعادل في المنطقة.