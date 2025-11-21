أحمد جودة - القاهرة - إرسال القافلة 77 إلى غزة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات إنسانية عبر معبر رفح

أرسلت مصر القافلة رقم 77 من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، محملة بأكثر من 11 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والوقود، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم سكان القطاع وتخفيف آثار الحصار المفروض عليهم.

تفاصيل المساعدات الإنسانية

أوضح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" عبدالمنعم إبراهيم أن القافلة تضم 47 ألف بطانية، و74 ألف قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 9 آلاف خيمة، رغم أن احتياجات القطاع تتجاوز 300 ألف خيمة. كما تشمل القافلة 7450 طنًا من المواد الغذائية والدقيق، وأكثر من 3000 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى 2350 طنًا من المواد البترولية.

جهود الدولة المصرية لدعم غزة

أكد المراسل أن القوافل المصرية تُرسل بشكل يومي عبر الهلال الأحمر المصري لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة، وتأتي هذه التحركات ضمن موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والحرص على تقديم المساعدات في ظل الظروف الإنسانية الصعبة داخل القطاع.

إجراءات التفتيش والعبور

أشار إلى أن جزءًا من القافلة يخضع حاليًا لإجراءات التفتيش على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم تحت إشراف سلطات الاحتلال قبل السماح بدخولها للقطاع، في خطوة يتم تنفيذها مع كل قافلة مساعدات.