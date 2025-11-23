العالم اليوم - فيديو.. فرق الإطفاء تكافح حريقا كبيرا في حيفا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. فرق الإطفاء تكافح حريقا كبيرا في حيفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 نوفمبر 2025 02:17 مساءً - اندلع حريق ضخم بالقرب من حي عين هيام في مدينة حيفا، يوم الأحد، مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف إلى المنازل المجاورة.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في إسرئيل أن تسع فرق تسعى لإخماد الحريق، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل. ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث إصابات. يأتي ذلك فيما تشهد إسرائيل درجات حرارة مرتفعة غير موسمية وظروف جفاف، حيث تشهد المناطق الساحلية ، أحد أكثر أيام شهر نوفمبر حرارة في تاريخها الممتد على مدار 77 عاما.

