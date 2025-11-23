نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية ميسرة تمكن المواطنين من الاستعلام عن الأسماء الجديدة المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستخدام الرقم القومي فقط. ويُعد البرنامج أحد أهم مبادرات الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، كبار السن، وذوي الإعاقة.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة

يمكن الاستعلام عن المستفيدين الجدد باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام".

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تخفيف الضغط على مكاتبها، وتوفير وسيلة رقمية آمنة وسريعة للحصول على المعلومات المتعلقة بالدعم.

شروط القبول في برنامج تكافل وكرامة

أكدت الوزارة أن معايير القبول ترتكز على:

أن تكون الأسرة تحت خط الفقر وفقًا للمعادلة الإحصائية المعتمدة.

ألا تتحصل الأسرة على دخل ثابت أو معاش تأميني.

لاستمرار صرف الدعم:

انتظام الأبناء في التعليم بنسبة لا تقل عن 80%.

التزام الأم بحضور جلسات التوعية الصحية وتنفيذ تطعيمات الأطفال.