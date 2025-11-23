نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع رئيسة وزراء اليابان على هامش قمة العشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة العشرين (G20) 2025 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مهمًا صباح اليوم مع ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

إشادة بالعلاقات الممتدة وترفيعها إلى شراكة استراتيجية

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا، مشيرًا إلى الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" في أبريل 2023.

وهنأ مدبولي، "ساناي تاكايتشي" على انتخابها رسميًا وتوليها منصب أول امرأة تشغل رئاسة وزراء اليابان في أكتوبر الماضي، معتبرًا هذا الحدث نقلة مهمة في الحياة السياسية اليابانية.

الإشادة بالدعم الياباني لمشروعات مصر القومية



وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر العميق لمشاركة اليابان في عدد من المشروعات التنموية الكبرى، وعلى رأسها:

المتحف المصري الكبير

الشراكة المصرية اليابانية في التعليم

مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم بين البلدين.

توسيع مجالات التعاون.. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المقدمة

وشدد مدبولي على تطلع مصر إلى فتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي مع اليابان، لا سيما في قطاعات:

التكنولوجيا المتقدمة

الذكاء الاصطناعي والحوكمة المرتبطة به

التغير المناخي

كما أكد أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والدول الأفريقية، إلى جانب دعم جهود حفظ وبناء السلام في إطار الشراكات الدولية.

تاكايتشي: حريصون على تعميق التعاون مع مصر

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي عن تقديرها للعلاقات التاريخية بين البلدين، مثمنةً مستوى التعاون القائم في مختلف المجالات.

وأكدت تطلع بلادها إلى توسيع أطر التعاون مع مصر والبناء على ما تحقق خلال الزيارات الأخيرة لمسؤولين يابانيين رفيعي المستوى إلى القاهرة، وكذلك نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى اليابان.