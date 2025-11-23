نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكرّم نقيب الإعلاميين لدوره البارز في دعم طلابها وخريجيها في المقال التالي

كرّمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، تقديرًا لجهوده الكبيرة في دعم طلاب كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال وخريجيها، وذلك عقب المحاضرة التي ألقاها أمام عدد كبير من الطلاب من مختلف الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والتي حملت عنوان "الإعلام الجديد وفرص سوق العمل".

وجاء التكريم بعد مشاركة النائب الدكتور طارق سعده في الندوة التي ناقشت تطورات الإعلام الرقمي ومتطلبات سوق العمل، حيث أكد أهمية تعزيز الوعي المهني والالتزام بمواثيق الشرف الإعلامي والاستعداد لمستقبل الإعلام الجديد. وقد شهدت المحاضرة تفاعلًا واسعًا من الطلاب، الذين طرحوا العديد من الأسئلة حول مستقبل المهنة في ظل الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي كلمة له خلال مراسم التكريم، تقدم النائب الدكتور طارق سعده بخالص الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ممثلة في مجلس الأمناء وإدارة الجامعة، كما وجّه تحية تقدير لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ممثلة في الأستاذة الدكتورة أماني عمر الحسيني عميدةِ الكلية، والدكتورة إيناس الشيخ مدير وحدة الجودة على الدعوة الكريمة، والتنظيم المتميز للندوة، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به الكلية في إعداد إعلاميين قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة الإعلامية.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهوده المستمرة داخل الجامعة؛ إذ يشغل "سعده" عضوية مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعضوية مجلس كلية الإعلام، ويعمل مستشارًا للجامعة لشؤون تطوير كلية الإعلام منذ عام 2018، وعضوًا في مجلس إدارة وحدة الجودة والاعتماد بالكلية.

جدير بالذكر أن النائب الدكتور طارق سعده يشغل عضوية مجالس عدد من كليات الإعلام على مستوى الجمهورية، من بينها:

– عضو مجلس كلية الإعلام بجامعة الأزهر

– عضو مجلس كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر

– عضو مجلس كلية الإعلام بجامعة السادس من أكتوبر

– عضو مجلس كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كما يشغل موقعه كعضو في اللجنة الرئيسية لقطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، وله دور فاعل في تطوير المنظومة التعليمية للإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر.

وأوضحت النقابة ظان الدكتور طارق سعده، يُعد أحد أبرز خبراء الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تناولت رسالة الدكتوراه الخاصة به عن دور الإعلام الرقمي في تحسين أداء العاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية، إضافة إلى كتابه "الأسس العلمية لإدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية" الذي يعتمد على آليات الإدارة الحديثة، والاقتصاد الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العمل الإعلامي.

وقالت النقابة، إن هذا التكريم يعكس مكانة الدكتور طارق سعده العلمية والمهنية، وتقدير الجامعة لإسهاماته الملموسة في دعم طلابها وخريجيها نحو مستقبل إعلامي أكثر وعيًا ومهنية.