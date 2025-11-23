نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرارًا في ضبط المشهد الإعلامي: نقابة الإعلاميين توقّع بروتوكول تعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهودها المستمرة لضبط المشهد الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية، اتفقت نقابة الإعلاميين رسميًا على توقيع بروتوكول تعاون هذا الأسبوع مع إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي.

وقال النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، إن هذا البروتوكول يمثل خطوة جادة على الطريق الصحيح من خطوات ضبط المشهد الإعلامي.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التغطية الإعلامية للأحداث الكبرى داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت فنية أو سياسية أو رياضية، وفقًا لما نص عليه قانون الإعلام.

وقد نص البروتوكول بوضوح على أن إدارة المهرجان لن تتعامل مع أي شخص في التغطية الإعلامية إلا إذا كان معتمدًا من نقابة الإعلاميين كعضو، أو حاصل على تصريح مزاولة المهنة وفق نصوص القانون وتعريف الإعلامي في المادة الأولى من القانون، نصت أن الإعلامي كل من هو مقيد في نقابة الإعلاميين.

ويعد هذا المهرجان واحدًا من أبرز المهرجانات التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بمدينة السلام بشرم الشيخ، برعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

كما تدخل نقابة الإعلاميين هذا العام في نسخة المهرجان العاشرة كراعي وشريك إعلامي للإشراف على تنظيم التغطية الإعلامية وصياغة آليات التعامل الإعلامي مع هذا الحدث الدولي.

ويشارك في المهرجان شباب من مختلف محافظات مصر، في نسخة هذا العام، حيث يشارك شباب أكثر من 50 دولة من القارات الخمس، ما يعكس أهمية المهرجان والدعم المستمر من مؤسسات الدولة، ممثلة في وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء

ونقابة الإعلاميين.

ودعا نقيب الإعلاميين جميع المؤسسات والجهات في جمهورية مصر العربية إلى التعاون الفعلي مع النقابة، لضمان ضبط المشهد الإعلامي والسيطرة على التغطيات الإعلامية من خلال الإعلاميين المقيدين والمعتمدين لدى نقابة الإعلاميين.