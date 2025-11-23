عشرات الشهداء والمصابين في مجزرة إسرائيلية تتخم ملف خرق وقف النار في غزة



القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات: استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في خرق اسرائيلي جديد لجيش الاحتلال لملف وقف اطلاق النار حيث أدت الاعتداءات الاسرائيلية إلى استشهاد نحو 30 واصابة العشرات خلال ٢٤ ساعة.

وسجلت محافظة خان يونس استشهاد ستة عشر فلسطينيا.

واستشهاد ثلاثة بقصف منزلين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق من مساء الاربعاء أعلن مشفى ناصر بخان يونس استقبال ١٣ شهيدا اثر هجمات جوية لجيش الاحتلال بينهم سبعة بقصف جوي استهدف تجمعا على ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد اربعة و ٨ إصابات من استهداف خيمة للنازحين في حي البراق بمعسكر خان يونس.

وكان شاب فلسطيني ارتقى برصاص الاحتلال بقيزان النجار جنوب المدينة.

وفي مدينة غزة ارتفع إلى عشرة عددٍ شهداء استهداف مبنى الأوقاف الذي يؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب المدينة.

ومن بين الشهداء أب وأطفاله من عائلة عزام.

وصباح أمس استشهدت امرأة من عائلة "الصواف"؛ جراء انفجار قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على منزل في شارع سوق البسطات، داخل حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق ارتقى شهيدان وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال مجموعة قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة.

وزعم جيش الاحتلال انه اغتال قائد كتيبة الزيتون بكتائب القسام أبو حسان اسليم في غاراته الأخيرة على القطاع.

ونسف جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس منازل سكنية شرق مدينة غزة.

