عاجل- رئيس الوزراء يؤكد عمق الشراكة بين مصر والسنغال خلال لقائه رئيس جمهورية السنغال بالقمة السابعة

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يؤكد عمق الشراكة بين مصر والسنغال خلال لقائه رئيس جمهورية السنغال بالقمة السابعة

التقى رئيس الوزراء رئيس جمهورية السنغال على هامش مشاركته نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا، حيث شهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على قوة العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك.

تفاصيل الاجتماع

نقل رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره السنغالي، مثمنًا الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية بين القاهرة وداكار. وأكد أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي في غرب إفريقيا، نظرًا لما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأخوية ومصالح مشتركة في دعم قضايا القارة.

من جانبه، أشاد رئيس جمهورية السنغال بمستوى العلاقات بين البلدين، معتبرًا أنها نموذج للتعاون المثمر بين الدول الأفريقية، ومشيرًا إلى أهمية البناء على هذه العلاقات لدفع مزيد من التكامل الأفريقي.

تصريحات المسؤولين

أكد الرئيس السنغالي أن التعاون بين مصر والسنغال يستند إلى تاريخ طويل من التفاهم والاحترام المتبادل، مشددًا على ضرورة تطوير هذا التعاون في مجالات متعددة، خاصة في الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والتعليم. كما أعرب عن تقديره للدور المصري في دعم الاستقرار بالقارة.

توجيهات الرئيس

أوضح رئيس الوزراء أن مصر مستمرة في تعزيز التعاون مع السنغال بما يخدم الشعبين الشقيقين، مع الالتزام بدعم الجهود المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار في إفريقيا. ونقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بالتقدم والازدهار للسنغال.