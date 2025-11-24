نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر بالقمة السابعة ويؤكد أن أمن إفريقيا جزء لا يتجزأ من أمن العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر بالقمة السابعة ويؤكد أن أمن أفريقيا جزء لا يتجزأ من أمن العالم

شارك رئيس الوزراء نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في فعاليات القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المقامة في العاصمة الأنجولية لواندا، حيث ألقى كلمة مصر خلال جلسة السلم والأمن والحوكمة والتعددية، مؤكدًا رؤية مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية وبناء شراكة متوازنة مع الجانب الأوروبي.

تفاصيل المشاركة في القمة

أعرب رئيس الوزراء في مستهل كلمته عن تقدير مصر لجمهورية أنجولا لقيادتها الحكيمة للاتحاد الأفريقي واستضافة القمة، مشيدًا بدعم الاتحاد الأوروبي لجهود تطوير هيكل السلم والأمن الأفريقي، رغم التحديات التي ما تزال تؤثر على مسار التنمية في القارة. وأكد أن القمة تمثل امتدادًا للمسار الذي بدأ منذ انطلاق أول قمة في القاهرة قبل 25 عامًا.

أبرز رسائل كلمة رئيس الوزراء

أكد رئيس الوزراء أن الأزمات المتتالية أثبتت أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضًا، وأن بناء شراكة حقيقية بين الجانبين يتطلب الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما شدد على أهمية الملكية الوطنية وصون مؤسسات الدول وفق مبادئ الاتحاد الأفريقي، مع تبني مقاربة شاملة تعالج جذور النزاعات عبر الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتفعيل برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

إصلاح النظام الدولي ودعم إفريقيا

شدد رئيس الوزراء على ضرورة إصلاح النظام الدولي المتعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة للتحديات، مع وضع إفريقيا في صدارة الأطراف الفاعلة، مؤكدًا التزام مصر بالموقف الأفريقي الموحد حول إصلاح مجلس الأمن. كما دعا إلى دعم إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وتوفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا للدول الأفريقية.

جهود مصر في دعم الأمن والاستقرار

استعرض رئيس الوزراء جهود مصر في دعم الأمن في محيطها الإقليمي، بما في ذلك تنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، والتحرك لإيجاد حل للأزمة السودانية، ودعم الحل السياسي الليبي/الليبي، وتوفير التمويل المستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وصون أمن الملاحة في البحر الأحمر، ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل، واستعادة الاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية.

وأكد إدانة مصر لانتهاكات مدينة الفاشر السودانية، ورفضها لأي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي أو البحر الأحمر من شأنها تهديد سيادة الدول.

تعزيز التعاون مع أوروبا وإفريقيا

اختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد استعداد مصر لتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين لتنفيذ برامج تعاون ثلاثي في الدول الأفريقية، إلى جانب التعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز تميز النيباد للتكيف مع تغير المناخ، ووكالة الفضاء الأفريقية التي تستضيف مصر مقرها، بما يعزز التكامل بين القارتين لتحقيق السلام والتنمية.