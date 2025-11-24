عاجل ـ مدبولي: الأمن الأفريقي جزء من الأمن الأوروبي وإصلاح النظام الدولي ضرورة لمواجهة التحديات

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: الأمن الأفريقي جزء من الأمن الأوروبي وإصلاح النظام الدولي ضرورة لمواجهة التحديات

أوضح رئيس الوزراء خلال مشاركته في فعاليات القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي أن التطورات المتسارعة والأزمات المتتالية أثبتت الارتباط المباشر بين الأمن في إفريقيا ونظيره في أوروبا، مشددًا على الحاجة إلى شراكة حقيقية تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الجانبين.

رؤية مصر حول الأمن والشراكة بين القارتين

أكد رئيس الوزراء أن تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا يتطلب معالجة جذور النزاعات من خلال تبني مقاربة شاملة تستند إلى دعم البنية التحتية، وتحسين خدمات التعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة. كما شدد على ضرورة صون مؤسسات الدول الأفريقية وتعزيز الملكية الوطنية، وفقًا لمبادئ الاتحاد الأفريقي التي تؤكد احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

إصلاح النظام الدولي ودعم إفريقيا

أشار رئيس الوزراء إلى أهمية إصلاح النظام الدولي المتعدد الأطراف ليكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا أن إفريقيا يجب أن تكون في موقع متقدم بين القوى الفاعلة. وجدد التزام مصر بالموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن، مع الدعوة إلى دعم جهود إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وتوفير تمويل ميسر للدول الأفريقية، إضافة إلى تعزيز نقل التكنولوجيا بما يتناسب مع احتياجات القارة وتطلعاتها التنموية.