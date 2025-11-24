نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تستولي على مساحة واسعة في القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في أمر عسكري الاستيلاء على أكثر من 77 ألف مترًا مربعًا، من أراضي أهالي بلدتي الزعيم، والعيسوية شرق القدس، وفق مصادر محلية فلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصادر أن "الأراضي المستهدفة تعود ملكيتها للعديد من المواطنين".

ووفق الوكالة "تأتي أوامر الاستيلاء ضمن السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على الأراضي في محيط القدس الشرقية".

على صعيد آخر، قالت محافظة القدس إن "ثلاث عائلات بدوية اضطرت لمغادرة مساكنها قسرًا في تجمع الحثرورة البدوي، قرب الخان الأحمر شرقي القدس، تحت وطأة اعتداءات المستعمرين التي تصاعدت بشكل خطير عقب إقامة بؤرة استعمارية جديدة في محيط التجمع".

وأكدت محافظة القدس أن ذلك "يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على التجمعات البدوية لإفراغ الأراضي أمام التوسع والبناء الاستعماري"، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل العاجل لوقف هذه "الاعتداءات وحماية المواطنين في التجمعات البدوية المهددة".