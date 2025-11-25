نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| أوكرانيا ترسم خطوطها الحمراء… وستيفانتشوك يرفض التنازل وسط ضغوط أميركية لإنجاز خطة السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، خلال مشاركته في قمة منصة القرم الدولية في ستوكهولم، أن بلاده لن تقدم أي تنازلات تمس سيادتها أو هويتها الوطنية، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات حول خطة سلام تقودها واشنطن.

وقال ستيفانتشوك بوضوح إن أوكرانيا لن تعترف بالاحتلال الروسي، ولن تقبل بفرض حدود على قدرات قواتها الدفاعية، كما ترفض منح أي طرف حق النقض على خياراتها المتعلقة بالتحالفات المستقبلية، مشددًا على أن التنازلات في قضايا اللغة والدين والهوية الوطنية غير ممكنة تحت أي ظرف.

"لا شيء عن أوكرانيا دون أوكرانيا" مبدأ غير قابل للمساومة

أوضح ستيفانتشوك أن أي عملية سلام حقيقية يجب أن تعتمد على قاعدة ثابتة:

“لا شيء يتعلق بأوكرانيا يتم دون أوكرانيا، ولا شيء يتعلق بأوروبا يتم دون أوروبا”، وأعلن أن خطة السلام الواقعية يجب أن تشمل:

تعزيز الصناعات الدفاعية الأوكرانية والأوروبية.

تحسين الدفاعات الجوية للبنية التحتية.

توفير ضمانات أمنية قوية.

فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

كما طالب بضمانات أمنية تتضمن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضوية حلف الناتو.

ضغوط أميركية خلف الكواليس خلال محادثات جنيف

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أميركي كبير أن واشنطن مارست ضغوطًا على كييف للقبول بالاقتراحات الأميركية الهادفة لإنهاء الحرب.

وأوضح المسؤول أن الضغط خفّ خلال اجتماع الأحد في جنيف، لكنه ما زال مستمرًا بشكل عام.

روبيو: “تقدم كبير” نحو خطة ترامب لوقف الحرب

أبدى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تفاؤلًا واسعًا بعد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في جنيف، مشيرًا إلى تحقيق "تقدم كبير" بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب، وقال روبيو:

"أحرزنا تقدمًا كبيرًا اليوم".

"القضايا المتبقية ليست مستعصية على الحل".

"نحتاج فقط مزيدًا من الوقت".

وأكد أن الجانب الروسي سيكون له دور في النقاشات، وأن المحادثات ركزت على 28 أو 26 نقطة حسب النسخة المتداولة من الخطة، مشيرًا إلى أن ترامب "راض تمامًا" عن نتائج الاجتماعات حتى الآن.

مهلة أميركية مع مرونة في التوقيت

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهلة حتى 27 نوفمبر للرد على مسودة الخطة، لكن روبيو أظهر بعض المرونة قائلًا:

"نريد إنجاز الخطة بسرعة.. ونأمل أن يتم ذلك الخميس، لكننا منفتحون على مزيد من الوقت.