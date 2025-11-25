العالم اليوم - زيلينسكي: سأناقش قضايا حساسة مع ترامب

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي: سأناقش قضايا حساسة مع ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 07:20 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن خطة السلام المقترحة التي تخضع للنقاش الآن مع الولايات المتحدة وأوروبا تضمنت نقاطا "صحيحة"، لكن هناك قضايا حساسة سيناقشها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وذكر زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة: "اعتبارا من الآن، وبعد (محادثات) جنيف، هناك نقاط أقل، لم تعد 28 نقطة، وتم دمج عدد كبير من العناصر الصحيحة في هذا الإطار".

وأضاف: "قدّم فريقنا اليوم بالفعل تقريرا عن المسودة الجديدة للخطوات، وهذا هو النهج الصحيح حقا. أما القضايا الحساسة، والنقاط الأكثر حساسية، فسأناقشها مع الرئيس ترامب".

وقال زيلينسكي إن عملية إصدار وثيقة نهائية ستكون صعبة وإن أوكرانيا تقدر المساعدة التي قدمتها الدول الأخرى والنهج الأميركي "البناء".

وقال زيلينسكي إنه إذا استمرت المفاوضات بشأن وقف الحرب "يجب ألا تكون هناك صواريخ، ولا ضربات مكثفة على أوكرانيا وشعبنا. وهذا أمر يمكن أن يضمنه الأقوياء في العالم".