العالم اليوم - حادثة غريبة في الدوري الإنجليزي.. طرد لاعب لاشتباكه مع زميله

انتم الان تتابعون خبر حادثة غريبة في الدوري الإنجليزي.. طرد لاعب لاشتباكه مع زميله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:24 صباحاً - طرد الحكم لاعب وسط إيفرتون إدريسا جانا جي بسبب اشتباكه مع زميله مايكل كين بعد 13 دقيقة من بداية مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب مانشستر يونايتد يوم الإثنين.

ودخل الثنائي في مشادة ساخنة بعد ثوان من حصول برونو فرنانديز على فرصة ليونايتد، وبعد أن دفع كين زميله جي بدا أن السنغالي رفع يديه في وجه المدافع، على الرغم من أن الاحتكاك كان بسيطا.

وأشهر الحكم توني هارينغتون البطاقة الحمراء في وجه جي الذي استشاط غضبا من القرار ليتدخل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون للسيطرة عليه.

وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن القرار قد تم التحقق منه بواسطة حكم الفيديو المساعد.

وهذه هي المرة الأولى التي يُطرد فيها لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مشادة مع زميله منذ طرد ريكاردو فولر لاعب ستوك سيتي بعد أن صفع آندي غريفين خلال مباراة أمام مضيفه وست هام يونايتد في 2008.