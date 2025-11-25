"خريطة رأس السنة" فيلم جديد يثير فضول الجمهور قبل عرضه الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "خريطة رأس السنة" برومو تشويقي جذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق تفاعلًا واسعًا منذ طرحه، ما أشعل حماس الجمهور لمتابعة تفاصيل الفيلم عند عرضه قريبًا.

الفيلم يعد تجربة فنية مختلفة في السينما المصرية، حيث يقدّم أحداثًا غير تقليدية ومفاجآت سينمائية غير مسبوقة، من المتوقع أن تكشفها الشركة المنتجة في الفترة القادمة. العمل من بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، إلى جانب محمد ممدوح، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، والفنان الصاعد آسر، من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، وإنتاج أحمد حمدي.

تجسد ريهام عبد الغفور في الفيلم شخصية سيدة مصابة بمتلازمة داون، تخوض رحلة صعبة في أوروبا برفقة ابن شقيقتها للبحث عن والدته التي اختفت بعد وفاة والدها المفاجئة، وتواجه خلال رحلتها تحديات تتجاوز قدراتها، ما يضيف بعدًا إنسانيًا وإنفعاليا قويًا للفيلم.

