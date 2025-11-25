نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: أحرزنا تقدما هائلا نحو اتفاق سلام في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما هائلا نحو التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت ليفيت في منشور عبر منصة "إكس": "خلال الأسبوع الماضي، أحرزت الولايات المتحدة تقدمًا هائلًا نحو التوصل إلى اتفاق سلام من خلال جمع أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات".

وأضافت: "هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي يجب تسويتها، وهي غير مستعصية على الحل، ولكن ستتطلب مزيدا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد مسؤول أمريكي لشبكة ABC News بأن الوفد الأوكراني وافق رسميا على شروط اتفاق السلام مع روسيا الذي اقترحته الولايات المتحدة، مع تحديد بعض التفاصيل.

وأشارت ABC News إلى أن خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة، والتي عرضت على أوكرانيا في جنيف، خضعت لتعديلات جوهرية لتصبح 19 نقطة فقط، حيث تم حذف نقاط حساسة تتعلق بالعفو عن الأعمال المرتكبة خلال الحرب، إضافة إلى إلغاء القيود المقترحة على حجم الجيش الأوكراني مستقبلا.

ورغم الموافقة المبدئية، أشار فلاديمير زيلينسكي في خطاب ليلة الاثنين إلى أن هناك حاجة لمزيد من العمل على الخطة التي تم تعديلها خلال نهاية الأسبوع.

وفي أعقاب محادثات نهاية الأسبوع، صرح مسؤولون روس بأنهم لم يتلقوا أي تحديثات حول ما جرت مناقشته في جنيف أو التعديلات التي تمت عقب المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تحافظ على انفتاحها على التفاوض لتسوية الأزمة الأوكرانية، لكنه أشار إلى عدم وجود تفاصيل محددة بشأن مثل هذه الاتصالات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، مؤكدا أنه لم يتم التخطيط لإجراء مفاوضات بين موسكو وواشنطن هذا الأسبوع، وأن روسيا لم تتلق بعد النص الرسمي للنسخة المعدلة من الخطة الأمريكية بعد المشاورات الأمريكية الأوكرانية في جنيف.