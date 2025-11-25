أحمد جودة - القاهرة - مصر تجدد دعمها للمؤسسات اللبنانية وتؤكد مساندتها المستمرة للشعب اللبناني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت الداعم لدولة لبنان الشقيقة، وذلك في إطار حرص القاهرة على دعم استقرار المؤسسات اللبنانية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ويأتي هذا التأكيد انعكاسًا لدور مصر المستمر في مساندة لبنان خلال مختلف التحديات السياسية والأمنية.

تأكيد مصر على مساندة المؤسسات اللبنانية

أشار السيد الرئيس إلى استمرار مصر في تقديم الدعم الشامل للبنان، سواء عبر التعاون السياسي أو الدعم الموجه للمؤسسات الأمنية والعسكرية. وأوضح السيد الرئيس أن مصر حريصة على الوقوف بجانب الشعب اللبناني في مواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية هو الطريق نحو استعادة الاستقرار وتعزيز سيادة الدولة. وشدد الرئيس على مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعبين.

أهمية دعم الأمن والاستقرار في لبنان

أكد السيد الرئيس أن دعم الجيش اللبناني يأتي في مقدمة أولويات مصر، باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الدولة اللبنانية والحفاظ على أمنها. كما أشار إلى ضرورة استمرار جهود المجتمع الدولي في دعم لبنان ليتمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية. وشدد على أن مصر ستظل سندًا للبنان في مسيرة استعادة الاستقرار وبناء المؤسسات.

رسالة مصر إلى الشعب اللبناني

وجه السيد الرئيس رسالة تقدير للشعب اللبناني، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري واللبناني. وأكد أن مصر ماضية في تعزيز التعاون المشترك، والدفع نحو مستقبل أفضل للبنان قائم على الأمن والاستقرار والتنمية.