ارتفاعُ أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، متأثرة بالتوقعات المتزايدة بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، إضافة إلى ضعف الدولار.
وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 4081.52 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4079.30 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة لتصل إلى 50.24 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 1.1 بالمائة ليصل إلى 1528.01 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 1385.85 دولار للأوقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاعُ أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.