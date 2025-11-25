عاجل- اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي والرئيس اللبناني جوزاف عون يعزز مسار العلاقات الثنائية

أحمد جودة - القاهرة - اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي والرئيس اللبناني جوزاف عون يعزز مسار العلاقات الثنائية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالعماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك في إطار الحرص المتبادل على تعزيز الروابط بين البلدين. وشهد الاتصال تأكيدًا على مكانة العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين والدولتين.

تفاصيل الاتصال

قدّم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للرئيس جوزاف عون بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان. وأعرب الرئيس عن اعتزازه بما تشهده العلاقات المصرية اللبنانية من زخم متنامٍ وتعاون مستمر في مختلف المجالات. من جانبه، توجه الرئيس اللبناني بالشكر للرئيس السيسي على تهنئته، مؤكدًا تقديره للدعم المصري الدائم للبنان وللروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

مواقف البلدين خلال الاتصال

أوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس جدد موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة لبنان، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكدًا دعم مصر لسياسة الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح في يد الدولة. في المقابل، أكد الرئيس جوزاف عون التزام لبنان الكامل بقرار حصر السلاح، مثمنًا الدعم الذي تقدمه مصر للبنان على مختلف المستويات.

دعم الجيش اللبناني

أعرب الرئيس اللبناني عن تطلع بلاده لدعم أكبر من المجتمع الدولي للجيش اللبناني، نظرًا لما يتحمله من مسؤوليات وطنية كبيرة. كما قدّر الدور المصري المستمر في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية، بما يعزز الاستقرار داخل الدولة اللبنانية.