صحة غزة تتسلّم جثامين 15 شهيداً

صحة غزة تتسلّم جثامين 15 شهيداًأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، تسلّمها 15 جثماناً لشهداء أفرجت قوات الاحتلال عنهم ضمن صفقة التبادل مع المقاومة، بواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ارتفاع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 345 جثماناً، موضحةً أنه تم التعرف حتى الآن على 99 منها.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية «تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي».

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، وصول الجثامين إلى مستشفى ناصر بخان يونس في جنوب قطاع غزة.

وجاء تسليم جثامين الشهداء بعد تسليم المقاومة جثة أسير إسرائيلي لقوات الاحتلال مساء أمس، عبر الصليب الأحمر.