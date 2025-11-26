أخبار اليمن : الأونروا: نازحو غزة يكافحون للعثور على مأوى

الأونروا: نازحو غزة يكافحون للعثور على مأوىأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، أن آلاف النازحين قسرا في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا لطقس بارد يقترب، في ظل تداعيات حرب الإبادة التي شنها الكيان الإسرائيلي على القطاع لمدة عامين.

وأوضحت الوكالة الأممية عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة إكس، أن آلاف المهجرين قسرا في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا للطقس البارد القادم.

وأشارت إلى أن النازحين لا يملكون خيارا سوى إقامة خيام بدائية، وأن مزيدا من مواد الإيواء لا تزال مطلوبة.

ولفتت إلى أن أكثر من 79 ألف نازح يعيشون في 85 مركز إيواء تديرها الأونروا في القطاع، وسط ظروف إنسانية تزداد سوءا مع اقتراب فصل الشتاء.

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد حذر أمس من أن عائلات فلسطينية نازحة في غزة تواجه خطر الفيضانات داخل ملاجئ سيئة، مؤكدا أن السكان معرضون للخطر بشكل كبير في ظل سوء الأحوال الجوية، وأن القيود الإسرائيلية المستمرة تعيق دخول المساعدات الحيوية وتعرقل عمل منظمات الإغاثة.

وتسبب المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة أمس، بغرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

يشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية أبسط احتياجات سكانه من المأوى، بعدما دمر الكيان الإسرائيلي البنية التحتية خلال عامين من الإبادة.