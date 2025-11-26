أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69785

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69785ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 69 ألفاً و785 شهيداً، و170 ألفاً و965 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، أن 10 شهداء بينهم شهيدان جديدان، و8 شهداء تم انتشال جثامينهم من تحت أنقاض البنايات المدمرة، وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونوهت إلى أن إجمالي عدد الضحايا الذين ارتقوا منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، بلغ 347 شهيدا، و889 مصابا، فيما بلغ عدد الشهداء الذين جرى انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض 596 شهيدا، لافتة إلى أن رفات أعداد أخرى من الضحايا لا تزال عالقة تحت ركام البنايات السكنية والصحية التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر الماضي عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع وبدء عودة النازحين إلى الشمال، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.