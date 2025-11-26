ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض سعر الفائدة في ديسمبر المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة مسجلا 4136.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنحو 0.1 بالمئة إلى 4134 دولارا بحسب وكالة رويترز.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 84 بالمئة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة 50 بالمئة فقط الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات سي.إم.ئي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 51.36 دولار، ونزل البلاتين واحدا بالمئة مسجلا 1538 دولارا، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1382.24 دولار.