5 أمور قد لا تعرفها عن الكركم

5 أمور قد لا تعرفها عن الكركميُعرف الكركم بفوائده الصحية العديدة، بما في ذلك تقليل الالتهابات وتعزيز الصحة العامة. ومع ذلك، هناك بعض الاعتبارات المهمة التي يجب مراعاتها قبل إضافة هذه التوابل الذهبية إلى روتينك اليومي، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث»:

1- يُفضل تناوله مع الطعام

على الرغم من محدودية الأدلة المتعلقة بأفضل وقت لتناول مكمل الكركم، يوصي الباحثون بتناول هذه التوابل العلاجية أثناء أو بعد وجبة طعام غنية بالدهون؛ لأن ذلك يساعد الجسم على امتصاصها بشكل أكثر فاعلية.

- الصباح: قد يكون من المناسب بدء يومك بتناول مكمل الكركم، ولكن تقسيم الجرعات (صباحاً ومساءً) قد يقلل من بعض الآثار الجانبية.

- وقت العشاء: عادةً ما تتضمن وجبات العشاء أطعمة غنية بالدهون.

- قبل النوم: على الرغم من أن الكركم قد يعزز الاسترخاء، فإنه قد يسبب مشاكل هضمية، مما قد يؤثر على نومك.

2- يتفاعل مع بعض الأدوية

عند تناوله بكميات كبيرة، قد يتفاعل الكركم مع بعض الأدوية:

- الأسبرين: تشير الدراسات إلى أن الكركم قد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للصفيحات مماثلة للأسبرين. قد يؤدي الجمع بينهما إلى زيادة احتمالية النزيف.

- الإنسولين: قد ينظم الكركم البروتينات المشاركة في إطلاق الإنسولين، وبالتالي خفض مستويات السكر في الدم.

- لوسارتان: يُستخدم لخفض ضغط الدم، وقد وجدت بعض الأبحاث أن الكركم يؤثر على قدرة الكبد على تكسير الدواء، مما قد يؤدي إلى زيادة جرعاته في الجسم.

3- قد يسبب آثاراً جانبية خطيرة

على الرغم من فوائد هذا المكون العديدة، فإنه يُشكل أيضاً بعض المخاطر. تشمل الآثار الجانبية الخطيرة للكركم ما يلي:

- مشاكل المرارة: قد يُسبب الكركمين، وهو المركب النشط في الكركم، انقباض المرارة، مما يُؤدي إلى إفراغها من العصارة الصفراوية. إذا كنت تعاني من حصوات في المرارة، فقد تُصعّب هذه المكملات إزالتها عن طريق زيادة الضغط في المرارة.

- الحساسية: يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الأسبرين توخي الحذر عند تناول الكركم، نظراً لاحتوائه على الساليسيلات.

- مشاكل الجهاز الهضمي: قد يُعاني بعض الأشخاص من الغثيان، واضطرابات وألم في البطن، والإسهال عند تناول مكملات الكركم.

4- لا يمتزج جيداً مع بعض الأطعمة

قد يتداخل الكركم مع امتصاص الحديد في الجسم من الأطعمة الغنية به، والتي تشمل:

- البيض

- الفاصوليا

- اللحوم الحمراء

- الخضراوات الورقية

- التونة، السلمون

- الحبوب الكاملة

5- ليس آمناً للجميع

ينصح مقدمو الرعاية الصحية بعدم تناول مكملات الكركم في بعض الحالات، بما في ذلك:

- إذا كنت تتناول أدوية معينة: تجنب تناول الكركم إذا كنت تتناول مميعات الدم، أو مضادات الحموضة، أو أدوية السكري.

- إذا كنتِ حاملاً أو في فترة رضاعة طبيعية: لا توجد أبحاث كافية لتحديد مدى سلامة تناول مكملات الكركم أثناء الحمل أو الرضاعة. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على الكميات الموجودة عادةً في الأطعمة.

- السمية: وجدت بعض الأبحاث تلوثاً بالمعادن الثقيلة في الكركم، بما في ذلك الزرنيخ والرصاص والنيكل وغيرها. وهذا يشكل خطراً محتملاً على الحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو الكبد.*وكالات

