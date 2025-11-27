نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" جنوب قطاع غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الأربعاء، عن استهداف عناصر تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" جنوب قطاع غزة.

وجاء في بيان الجيش: "في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تم رصد إرهابي من حركة الجهاد الإسلامي في منطقة الخط الأصفر، يقترب من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المنتشرة في جنوب قطاع غزة، ويشكل تهديدا مباشرا لها".

وأضاف البيان: "عقب تحديد هويته، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي الإرهابي وقتله لإزالة التهديد".

وتابع: "في حادث آخر جنوب قطاع غزة، رصدت نقاط مراقبة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي إرهابيا يجتاز الخط الأصفر ويقترب من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة. وبعد تحديد هويته، أطلقت القوات النار عليه وقتلته".

وختم البيان: "لا تزال قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في القيادة الجنوبية منتشرة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد مباشر".

يذكر أنه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، سلم الجيش الإسرائيلي عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء جثامين 15 فلسطينيا عند معبر كيسوفيم وسط قطاع غزة، في إطار صفقة التبادل