أحمد جودة - القاهرة - قصف إسرائيلي متواصل يستهدف قطاع غزة أسفر عن شهداء وإصابات

شهد قطاع غزة تصعيدًا جديدًا في الخروقات العسكرية، مع استمرار القصف الإسرائيلي على عدة مناطق، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بجراح متفاوتة الخطورة.

استمرار القصف المدفعي والجوي في القطاع

تواصل المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها بشكل عشوائي نحو المناطق الشرقية في قطاع غزة، وهي المناطق المصنفة باللون الأصفر حيث تنتشر الآليات العسكرية الإسرائيلية. وقد أدى هذا القصف المتواصل إلى انفجارات متتابعة تزامنت مع غارات الطائرات المسيّرة.

استهداف بيت لاهيا وخان يونس ومخيمات القطاع

شهدت بلدة بيت لاهيا شمال القطاع غارة جوية أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين. في الوقت نفسه، قصفت الطائرات الإسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس على مرتين متتاليتين، ما أسفر عن استشهاد اثنين من الفلسطينيين.

كما فتحت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مخيم البريج في المحافظة الوسطى، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات. وشهد شرق مخيم المغازي مشاهد مشابهة، حيث استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون.

قصف الشواطئ الغربية والتهديد البحري

المناطق الغربية المطلة على ساحل البحر، خاصة مدينة خان يونس، تتعرض أيضًا لقصف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تستهدف الشواطئ بشكل مباشر، مما يزيد من حدة التوتر والخسائر في صفوف المدنيين.