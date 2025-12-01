193 قتيلاً في إعصار سريلانكا
ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية إثر إعصار "ديتواه" الذي ضرب مناطق من سريلانكا، حيث أسفرت حتى الآن عن مصرع 193 شخصا، في حين لا يزال 228 آخرون في عداد المفقودين، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.
وتحدثت السلطات، اليوم، عن نزوح حوالي 148 ألف شخص من منازلهم ويقيمون في ملاجئ مؤقتة.
كما تلقت السلطات المحلية في المناطق المتضررة، عددا من البلاغات عن حوادث جديدة من الانهيارات الأرضية في الجزء الأوسط من البلاد.
وتقول السلطات إن إعصار "ديتواه"، الذي تطور في البحار شرقي سريلانكا، من المرجح أن يتحرك نحو الساحل الجنوبي للهند اليوم.
وتسبب الدمار في إلحاق أضرار بأكثر من 5 آلاف منزل بشكل كامل أو جزئي، كما جرفت المياه الطرق والجسور وألحقت أضرارا أيضا بخطوط الكهرباء.
يشار إلى أن سريلانكا شهدت طقسا سيئا منذ الأسبوع الماضي، وتدهورت الظروف يوم الخميس الماضي، مع سقوط أمطار غزيرة أغرقت المنازل والحقول والطرق وتسببت في انهيارات أرضية.
