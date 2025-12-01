الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مسيرة المعرض الدولى للصناعات الدفاعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 11:48 صباحاً - شهدت فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة المعرض.

معرض إيديكس (EDEX) مصر 2025 دولي متخصص في الصناعات الدفاعية والأمنية يُعقد كل عامين في القاهرة، وانطلقت الدورة الأولى للمعرض في ديسمبر 2018، بناءً على رؤية القيادة السياسية المصرية لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لأهم معارض السلاح العالمية.

يُنظم المعرض هذا العام من قبل هيئة التسليح المصري بالتعاون والدعم الكامل من وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في مصر، ويحظى الحدث برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يمنحه ثقلاً سياسياً وعسكرياً كبيراً.