العالم اليوم - هل يعترف نتنياهو؟.. محاميه السابق يقطع الطريق على العفو

انتم الان تتابعون خبر هل يعترف نتنياهو؟.. محاميه السابق يقطع الطريق على العفو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 11:42 صباحاً - قال محامي الدفاع السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ميكا فيتمان، إن طلب العفو الرئاسي الذي قدمه نتنياهو لا يمكن منحه قبل أن يعترف رئيس الوزراء بالذنب في قضايا الفساد المرفوعة ضده.

وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أوضح فيتمان أن: "العفو يمنح للمذنب – هذا ما ينص عليه القانون".

وأضاف أن العفو قبل المحاكمة نادر في إسرائيل، مستشهدا بحالة حافلة رقم 300 عام 1984، حيث منح الرئيس آنذاك حاييم هرتسوغ العفو للجناة بعد اعترافهم بالذنب، مؤكدا أن المحكمة العليا اعتبرت هذا الاعتراف شرطا أساسيا للعفو.

وجاءت تصريحات فيتمان بالتزامن مع احتجاجات مناهضة لنتنياهو أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، مطالبين برفض طلب العفو.

من جهته، نفى الرئيس الإسرائيلي تقارير وسائل الإعلام التي تشير إلى أنه يميل حاليا لمنح العفو بشكل مشروط أو اقتراح صفقة اعتراف، قائلا إنه سيستعين برأي قانوني قبل اتخاذ أي قرار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شدد نتنياهو على أنه لن يطلب العفو إذا كان ذلك يعني الاعتراف بالذنب، بينما جاء طلب العفو المقدم للرئيس هرتسوغ مكونا من 111 صفحة ورسالة شخصية، دون أي اعتراف بالذنب أو إظهار ندم، مؤكدا أن لائحة الاتهام ضده غير شرعية وأن إلغاؤها قد يسهم في "تعزيز المصالحة الشاملة".

وفيما يتعلق بموقف الرئاسة، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هرتسوغ قد يقدم اقتراحا لاتفاق اعتراف أو صفقة مشروطة تنهي المحاكمة، لكن الرئاسة نفت هذه التقارير.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس قد ينظر في إصدار عفو مشروط أو أن يصبح العفو لاغيا إذا خالف نتنياهو شروطه، بينما لم يخفض ذلك من تمسك رئيس الوزراء بعدم التفاوض على الشروط: "إما عفو غير مشروط أو الاستمرار في المحاكمة حتى يبرأ".

ومن المتوقع أن يستغرق هرتسوغ عدة أسابيع قبل أن يقدم رده الرسمي على طلب العفو.

ويحاكم نتنياهو في قضية رشوة وتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا منفصلة تتعلق بادعاءات التلاعب بالإعلام وتلقي هدايا غير قانونية مقابل خدمات حكومية.

وبدأت محاكمته في مايو 2020 ولا تزال مستمرة، وينفي ارتكاب أي مخالفات، واصفا التهم بأنها محاولة انقلاب سياسي.