العالم اليوم - تحالف"صمود" يدين مجزرة الجيش السوداني في جبال النوبة

انتم الان تتابعون خبر تحالف"صمود" يدين مجزرة الجيش السوداني في جبال النوبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 12:27 مساءً - دان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" القصف الذي نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني في منطقة كمو بجنوب كردفان.

وقال صمود في بيان القصف أدى إلى "استشهاد 45 مدنيا في جريمة مروعة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واستهدافا مباشرا للأبرياء".

وأكد أن "استمرار استهداف المدنيين يعكس خطورة النهج العسكري المتبع ويضاعف المأساة الإنسانية".

وطالب تحالف صمود بـ"فتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة كل من تورط في الجريمة، ووقف الهجمات الجوية فورا، وتمكين الإغاثة العاجلة للضحايا، والعودة العاجلة لمسار تفاوض جاد يضع حماية المدنيين ووقف الحرب في مقدمة الأولويات".

وجدد التحالف "دعوته للقوى المدنية وجماهير الشعب السوداني إلى رفض هذه الجرائم والتمسك بخيار السلام ووقف القتال فورا".

والأحد، أعلنت قوات الدعم السريع مقتل 45 شخصا غالبيتهم من طلاب المدارس وجرح آخرين في هجوم شنه الجيش السوداني بطائرة مسيّة على منطقة "كمو" في جبال النوبة .

ووصفت قوات الدعم السريع الهجوم بأنه انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، معتبرة أن استهداف المؤسسات التعليمية والتجمعات المدنية هو تعدٍّ مباشر على حقوق الإنسان.

بدورها دانت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ما أسمته بالمجزرة التي ارتكبها الجيش السوداني بحق الطلاب في منطقة "كمو" مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد بقوة على انتهاكات الجيش السوداني.