نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد اللطيف يجري جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد عبد اللطيف صباح اليوم جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الجيزة، في إطار جولاته المستمرة لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية، وضمان الالتزام بالمعايير التعليمية داخل المدارس.

وتأتي هذه الجولة في سياق المتابعة الميدانية الدورية التي يقوم بها المسؤولون للتأكد من انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وتنفيذ الخطط الدراسية اليومية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى متابعة مدى الالتزام بالنظم والانضباط داخل الفصول والإدارات التعليمية.

وخلال الجولة، حرص محمد عبد اللطيف على ملاحظة سير العملية التعليمية عن قرب، والاستماع إلى المعلمين والطلاب، للتعرف على التحديات التي قد تواجه العملية التعليمية والعمل على معالجتها بشكل فوري، كما شدد على ضرورة توفير بيئة تعليمية منظمة وآمنة تدعم التحصيل الدراسي للطلاب.

وأكد محمد عبد اللطيف أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة المديرية لتعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة، مشيرًا إلى أن أي قصور في الالتزام بالانضباط داخل المدارس سيتم التعامل معه فورًا، حفاظًا على جودة التعليم وتحقيق أفضل النتائج.