نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بمشاركة كبار المسؤولين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ومركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وحرص الرئيس السيسي على التواجد في بداية فعاليات المعرض، حيث كان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي التقط صورة تذكارية مع كبار الضيوف والمشاركين في المعرض، قبل انطلاق فعالياته الرسمية، والتي استهلت بأغنية وطنية بعنوان “على طول متجمعين” باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، في عرض يعكس الترابط بين الثقافة والفنون والهوية الوطنية، متبوعًا بعرض مشروع التصنيع المشترك للهاوتزر (K9A1 EGY) مع فيلم تسجيلي يوضح تفاصيل المشروع، وفيلم آخر يوثق مسيرة معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية منذ انطلاقه وحتى آخر دورة.

إيديكس 2025.. منصة دولية للتكنولوجيا الدفاعية

معرض "إيديكس" (EDEX) مصر 2025 يُعقد كل عامين ويعتبر من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية. انطلقت الدورة الأولى للمعرض في ديسمبر 2018، ويهدف إلى وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لأهم معارض السلاح العالمية، وإتاحة فرصة لعرض أحدث التقنيات الدفاعية في المجالات البرية، البحرية، والجوية، مع فتح قنوات تعاون دولية بين مصر والدول المشاركة.

ويستقطب المعرض جمهورًا متخصصًا يضم كبار القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفود دولية رسمية وخبراء في مجال الصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز من فرص التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وشركائها الدوليين في هذا القطاع الحيوي.

أهمية المعرض وحجم المشاركة

يحظى "إيديكس 2025" برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يمنحه مكانة سياسية وعسكرية بارزة، ويؤكد التزام مصر بتطوير منظومتها الدفاعية ودعم صناعة المعدات العسكرية الوطنية. ويُنظم المعرض هذا العام تحت إشراف هيئة التسليح المصري، بالتعاون الكامل مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، ليكون منصة عالمية لعرض أحدث الحلول والتقنيات الدفاعية.

كما يتيح المعرض للوفود الدولية والضيوف الاطلاع على المشروعات الوطنية الكبرى في مجال الدفاع، بما في ذلك مشروع التصنيع المشترك للهاوتزر K9A1 EGY، الذي يمثل قفزة نوعية في القدرات العسكرية المصرية ويعكس قدرة مصر على تصنيع معدات عسكرية متقدمة بالتعاون مع شركاء دوليين.

العروض والفيلم التسجيلي

تضمن برنامج افتتاح المعرض عرض فيلم تسجيلي قدم لمحة عن مسيرة المعرض منذ دورته الأولى وحتى الآن، مسلطًا الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجالات التصنيع العسكري والتقنيات الدفاعية، بالإضافة إلى تقديم أفلام توثيقية عن مشاريع التصنيع المشترك للمنظومات الدفاعية المتطورة، لتعريف المشاركين والزوار بالمستوى المتقدم للصناعة العسكرية في مصر.

البث المباشر والتغطية الإعلامية

توفر الجهات المنظمة متابعة حية لكل فعاليات المعرض من خلال البث المباشر عبر القنوات الرسمية لوزارة الدفاع، بما في ذلك عروض المعدات العسكرية والعروض الفنية والفيلم التسجيلي الذي شاهده الرئيس السيسي، وذلك لضمان اطلاع المتابعين على كل تفاصيل الحدث، سواء للخبراء أو المهتمين بالصناعات الدفاعية.

الدورة الرابعة ومواعيد الفعاليات

تُعقد دورة "إيديكس 2025" على مدار أربعة أيام، من يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر وحتى يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، ويستضيف مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة جميع فعاليات المعرض، بما يشمل الأجنحة الدولية والمحلية، والعروض التوضيحية، وورش العمل، والندوات المتعلقة بتطوير الصناعات الدفاعية والتعاون الدولي.