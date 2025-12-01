نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن مسيرة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تابع عرض فيلم تسجيلي يوثّق مسيرة المعرض منذ انطلاقه وحتى أحدث دوراته، ويستعرض التطورات والإنجازات التي حققتها مصر في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الماضية.

إيديكس 2025.. منصة عالمية للتقنيات الدفاعية

يُعد معرض "إيديكس" (EDEX) حدثًا دوليًا متخصصًا في الصناعات الدفاعية والأمنية يُعقد كل عامين في القاهرة، وبدأت أول دورة له في ديسمبر 2018، استجابةً لرؤية القيادة السياسية لوضع مصر ضمن قائمة الدول المنظمة لأبرز المعارض الدفاعية العالمية.

ويهدف المعرض إلى عرض أحدث الحلول والتقنيات في المجالات البرية، البحرية، والجوية، إلى جانب فتح قنوات للتعاون الدولي بين مصر والدول المشاركة في الصناعة الدفاعية.

الرعاية والدعم الرسمي للمعرض

ينظم المعرض تحت إشراف هيئة التسليح المصري، وبالتعاون الكامل مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، ويحظى برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يمنح المعرض مكانة سياسية وعسكرية متميزة ويعزز من حضور مصر على الساحة الدولية في قطاع الصناعات الدفاعية.

الفيلم التسجيلي.. رحلة تطور المعرض

قدم الفيلم التسجيلي للرئيس السيسي لمحة شاملة عن مسيرة المعرض منذ دورته الأولى، بما في ذلك أبرز الإنجازات والمعارض التكنولوجية التي شهدها، وتطور مشاركة الشركات المحلية والدولية، وما أسهم به المعرض في نقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعدات الدفاعية.

كما سلط الفيلم الضوء على أهمية الابتكار والتطوير المستمر في هذا القطاع الحيوي، وقدّم لمحة عن المشروعات المستقبلية التي يسعى المعرض إلى عرضها في الدورات القادمة.

أهمية إيديكس 2025 للمجتمع العسكري والمدني

يستقطب المعرض جمهورًا متخصصًا يضم قادة عسكريين، ومسؤولين حكوميين، ووفودًا دولية رسمية، بالإضافة إلى خبراء وصناع صناعة الدفاع من مختلف أنحاء العالم، ليكون منصة مثالية لتبادل الخبرات والتقنيات، فضلًا عن تعزيز فرص التعاون الدولي بين مصر والدول المشاركة، سواء في مجال المعدات العسكرية أو الابتكارات الدفاعية الحديثة.

الدورة الرابعة للمعرض ومواعيدها

تُعقد الدورة الرابعة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية "إيديكس 2025" على مدار أربعة أيام، من يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، ويستضيف مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة جميع فعاليات الحدث العالمي، بما في ذلك الأجنحة الدولية والمحلية، والعروض التوضيحية، وورش العمل، والندوات الخاصة بتطوير الصناعات الدفاعية.

البث المباشر والتغطية الإعلامية

تتيح الجهات المنظمة متابعة فعاليات المعرض عبر البث المباشر للأنشطة، بما في ذلك عروض المعدات العسكرية والفيلم التسجيلي الذي شاهده الرئيس السيسي، من خلال القنوات الرسمية لوزارة الدفاع، لضمان اطلاع المتابعين على أحدث المستجدات والتقنيات الدفاعية، سواء للخبراء أو المهتمين بالقطاع العسكري.