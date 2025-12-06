العالم اليوم - وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة

انتم الان تتابعون خبر وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 ديسمبر 2025 11:08 صباحاً - قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت إن المفاوضات بشأن حرب غزة تمر بمرحلة حرجة.

وأضاف، خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر، أن الوسطاء يعملون معا لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

واعتبر رئيس الوزراء القطري أن الهدنة في غزة "غير مكتملة" من دون انسحاب إسرائيلي كامل.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "الهدف الرئيسي لقوة إرساء الاستقرار في غزة يجب أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الحدود".

وأضاف أن المفاوضات بشأن قوة الاستقرار في غزة لا تزال مستمرة بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك.