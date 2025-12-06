نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء سعيد: "سيبوني أعيش مصيبتي.. وبناتي أكبر دليل على وجعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّرت خبيرة التجميل شيماء سعيد، أرملة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، عن غضبها وحزنها العميق من موجة الانتقادات والتعليقات القاسية التي تطالها منذ رحيل زوجها، مؤكدة أنها تواجه محنتها وحيدة رغم مسؤوليتها عن ابنتيها.

تصريحات شيماء سعيد

وخلال بث مباشر على منصة تيك توك، قالت شيماء إنها لم تجد بجوارها في محنتها سوى عدد قليل جدًا من الأشخاص، مضيفة: “الدنيا صغيرة ومش دايمة لحد.. الدكتور قالي لازم أطلع من الاكتئاب علشان أقدر أكمل لبناتي”.

وطالبت الجمهور بتركها وشأنها وعدم الخوض في حياتها أو إطلاق أحكام ظالمة عليها، مؤكدة أن كل كلمة سلبية تترك أثرًا نفسيًا كبيرًا عليها في ظل الظروف التي تمر بها.

وأضافت أرملة إسماعيل الليثي برسالة شديدة اللهجة: “أنا بدعي ربنا يرد حقي من كل حد ظلمني أو شمت في مصيبتي. اللي يقولي كلمة مالهاش لازمة، كل واحد ليه يوم”.

وتحدثت شيماء بمرارة عن شعورها بالوحدة، مشيرة إلى أنها تعيش من أجل ابنتيها فقط: “الوحدة بقت نصيبي.. وبناتي هيكبروا ويشوفوا اللي بيتقال عن أمهم.. ليه ينأخذ عني انطباع مش حقي؟”.

وفي ختام حديثها، أوضحت حجم الصدمة التي لا تزال تعيشها منذ وفاة زوجها، قائلة: “محدش يتخيل وجع إن جوزك يروح منك فجأة. البنات لحد دلوقتي مش مستوعبين اللي حصل.. ومش عارفة هقولهم إيه عن أبوهم”.

