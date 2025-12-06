نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الملحد" يعود للواجهة في السينمات ليلة رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود فيلم "الملحد" ليتصدر الأحاديث من جديد بعد أشهر من الجدل والتأجيل، حيث أعلن المنتج أحمد السبكي الموعد النهائي لطرحه رسميًا في دور العرض، مؤكّدًا أن الجمهور سيتمكن من مشاهدته ابتداءً من 31 ديسمبر، تزامنًا مع احتفالات نهاية العام.

السبكي شارك البرومو الرسمي عبر حسابه على “إنستجرام”، كاشفًا عن طبيعة العمل التي تغوص في واحدة من أكثر القضايا حساسية، وهي صراعات الهوية الدينية والتحوّل الفكري، ويظهر في المقطع مجموعة من الجُمل الدرامية القوية التي تعكس عمق الطرح، من بينها عبارات تصف الصراع النفسي والعائلي حول الشك والإيمان.

كما أوضح السبكي أن الفيلم تجاوز كافة العوائق القانونية بعد رفض محكمة القضاء الإداري الدعاوى المطالِبة بوقف عرضه، مؤكدًا حصوله سابقًا على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات الفنية، ليصبح الطريق ممهدًا لبدء حملة دعائية واسعة قبل عرضه في السينما.

أبطال فيلم "الملحد"

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من أبرز النجوم، بينهم: أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، والراحل مصطفى درويش، إضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم منهم هشام عاشور، الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي.

